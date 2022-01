V okolici Kopra je 22-letni domačin z osebnim avtomobilom prehitel 21-letnega Koprčana, zapeljal pred njegovo vozilo in pristopil do voznika ter mu zagrozil, da ga bo ubil, če bo ponovno govoril z njegovim dekletom. Iz svojega vozila je vzel jekleno lomilko ter z njo udaril po vozilu oškodovanca, nato je odpejal. Zoper 22-letnika bodo policisti napisali kazensko ovadbo zaradi groženj in poškodovanja tuje lastnine.