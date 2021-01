Z jugozahodnikom padavine in prehodna otoplitev

Našim krajem se od zahoda približuje globoka višinska dolina. Vetrovi so že obrnili od jugozahoda, od koder bo v prihodnjih dneh pritekal toplejši in bolj vlažen zrak. Vremenska fronta bo naše kraje prešla v petek.

Danes in jutri bo oblačno in vlažno z občasnim rosenjem ali rahlimi padavinami. Količine padavin bodo večje v gorah, kjer se bo meja sneženja postopno dvignila na nadmorsko višino nad okrog 1000 metrov. Pihal bo jugozahodni veter, postopno bo topleje.

V petek bo oblačno z zmernimi do močnimi padavinami, vmes niso izključene posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1000 in 1400 metrov. Pihal bo južni do jugozahodni veter.

Tudi v soboto bo oblačno z občasnimi padavinami. Nekoliko se bo ohladilo, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okrog 500 metrov, ob morebitnih močnejših padavinah lahko tudi nižje.

V nedeljo se bo nad nami v najvišjih slojih zadrževal zelo mrzel zrak in bo ozračje deloma nestanovitno. Ob spremenljivosti bo nastajala kopasta oblačnost, niso izključene posamezne krajevne plohe in nevihte, lahko tudi v obliki krajevnih snežnih ploh do nižjih predelov. Vmes bodo možne delne razjasnitve.