Z jutrišnjim dnem več sonca

Na vreme pri nas vplivata globoko ciklonsko območje in vremenska fronta, ki se bosta zvečer postopno oddaljila.

Danes bo povečini oblačno in deževno, v popoldanskih urah bo ponekod nekaj več spremenljivosti in bodo možna obdobja s suhim vremenom.

Od jutrišnjega dne bo do vključno četrtka več sončnega vremena ob občasni krajevni spremenljivosti ali nestanovitnosti. Zlasti v popoldanskih urah in v severnejših predelih dežele bodo lahko nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti v sredo in četrtek do okrog 25 stopinj Celzija.