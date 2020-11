»Z manipuliranjem mi je poskusil odvzeti zaupanje v življenje«

Ženske, ki jim uspe zapustiti začarani krog nasilja, so pogumne ženske. Predvsem zato, ker izhod iz nasilnega odnosa ni enostaven. To potrjujejo besede ene od žrtev nasilja, ki je bila pripravljena z nami deliti svojo žalostno zgodbo. Da so srečni konci možni, nam je potrdila med dolgim sprehodom po mestnih ulicah. Za miren klepet ob kavici pač niso pravi časi. V teh časih je treba vse opraviti telefonsko ali pa kar med hojo na prostem. Resnični zgodbi je vsekakor bolje prisluhniti v živo. Le tako lahko vidiš moč, ki jo izžareva neka oseba. In v primeru naše zgodbe smo se prepričali, da je za srečen izhod iz nasilnega odnosa zaslužna odločnost žrtve, da pred nasiljem zaščiti zlasti svojega otroka. Materinska ljubezen ne pozna ovir.

32-letni Nini (ime je zaradi zaščite žrtve nasilja izmišljeno) je prekipelo, ko se je partner nasilno znašel nad njo med vožnjo v avtomobilu, v katerem je bil tudi njun enoletni sinček. Ko ga je rotila, naj preneha, ji je zagrozil z ubojem otroka. To je bilo za požrtvovalno mamo, ki je več kot leto dni prenašala nasilje zgolj iz ljubezni do svojega otroka, preveč. Rekla si je, da mora ohraniti mirno kri, pripeljati avto do cilja in poskrbeti, da bo nasilni partner zapustil avtomobil. Z njim si v skupen dom ni več upala vstopiti. Na parkirišču pod blokom je s hupanjem avtomobila poskušala opozoriti na nasilje, priklicati pomoč. Zaman, je pa hupanje odgnalo partnerja.

Tistega dne se je naposled odločila prijaviti nasilnega partnerja. Odšla je na urgenco, kjer so ji ponudili prvo pomoč. Malčka je prišel iskat brat. Od takrat so minila tri leta. S partnerjem se nista nikoli pobotala, a vojna za skrbništvo nad danes petletnim fantkom še vedno poteka. »Danes z distanco ugotavljam, kaj vse mi je vzel nasilen partner. S svojim manipuliranjem mi je poskusil odvzeti zaupanje v življenje. Bil je tako uspešen, da sem še jaz podvomila v svoje odločitve. S pomočjo socialnih delavk in psihologinj centra Goap sem ugotovila, da jaz nisem storila nič narobe. In da vztrajati v nasilnem partnerskem odnosu samo zaradi otroka ni potrebno. Po značaju sem odločna ženska in ponosna sem, da mi je uspelo zapustiti partnerja,« nam je zaupala sogovornica, ki jo čaka še sodna bitka za skrbništvo nad sinčkom.

A Nina se je bo lotila pogumno. Sama pri sebi ve, da je dobra mama, četudi je življenje z eno plačo, napornim nočnim delom in rednim zategovanjem pasu vse prej kot enostavno. Radosti jo, da lahko sinčka vzgaja v nenasilnem okolju, da z njim počne stvari, ki jih bivši partner ne zna. V sebi pa poskuša oživeti stvari, ki so za časa nasilnega partnerskega življenja zamrle.