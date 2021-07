Z maturantskega izleta v Španiji 58 okuženih

Med dolenjskimi dijaki, ki so se v soboto vrnili z maturantskega izleta v Španiji, so do zdaj potrdili 58 okužb z novim koronavirusom. Vseh 334 dijakov, ki so se udeležili izleta, so napotili v karanteno.

Iz Španije pa se v Slovenijo danes vrača še druga skupina dijakov z Gorenjske. Večer pred odhodom naj bi vseh 231 udeležencev opravilo test, pri čemer naj bi bili vsi rezultati negativni.

Pri okuženih gorenjskih dijakih še ni znano, ali so okuženi z delta različico. Po besedah epidemiologinje z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Eve Grilc bodo rezultati analize znani v prihodnjih dneh, obstaja pa verjetnost, da gre ravno za to različico, ki je v Španiji precej prisotna. Pri NIJZ nimajo še podatka, ali je bil kdo od udeležencev maturantskega izleta cepljen. Porast števila novih okužb v Sloveniji pa gre po besedah predstavnice NIJZ pripisati ravno tej skupini.