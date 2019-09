Z mobilnikom nadzor parkiranega avtomobila

Na deželnih počivališčih Fratta sever in Gonars sever bodo obiskovalci lahko nadzorovali parkirane avtomobile s spletno aplikacijo. Deloval bo namreč videonadzor, ki bo preko brezžičnega omrežja omogočal dostop do videoposnetkov tistega dela parkirišča, kjer bo avtomobil parkiran. Gre za tehnološko pridobitev, ki so jo imenovali Webcam Park, s katero želijo, da bi bili vozniki čimbolj pomirjeni med počitkom. Uporabniki bodo morali naložiti aplikacijo Chef Express in se prijaviti, nato bodo lahko na povezavi »Wi-Fi & Webcam« našli območje, kjer je avtomobil parkiran.