Z močno burjo uvod v obdobje stanovitnega vremena

V Tržaškem zalivu je danes zapihala močna burja. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa iz FJK je do 11. ure namerila najmočnejši sunek 91 km/h. Razmeroma hladno je, v Trstu so ob 11. uri namerili temperaturo 7,2 stopinje Celzija, burja pa povečuje občutek mraza. Na Goriškem so bile temperature ob isti uri okrog 7 stopinj Celzija, na Kraški planoti pa okrog 5 stopinj Celzija. Mrzlo in vetrovno je v gorah, kjer je med drugim povečana nevarnost snežnih plazov.

Danes bo povečini delno jasno, podobno bo vreme tudi v bližnji prihodnosti. Ob vplivu solidnega anticiklona, ki bo zaobjel večji del Evrope, še vsaj dober teden, morda pa tudi več, ne gre pričakovati omembe vrednih vremenskih motenj. Prevladovalo bo stanovitno, povečini sončno in razmeroma hladno vreme. Neznanko bi lahko predstavljala dolgotrajnejša stanovitnost, ki bi lahko povzročila krajevne temperaturne obrate in morebitno stagnacijo bolj vlažnega zraka. V tem primeru bi lahko bilo ozračje vsaj občasno bolj sivo in zamegljeno, za zdaj pa v kratkem tega ni pričakovati.