Z mopedom v smrt na avtocesti

Pozno sinoči je na avtocesti Ljubljana-Celje umrl 65-letni mopedist. Vozil je po vključevalno-izključevalnem pasu iz Sneberij proti Šentjakobu, ko je vanj trčil 64-letni voznik avtomobila, ki je pred izvozom zapeljal desno. Voznik mopeda, ki na glavi ni imel čelade, je na kraju nesreče umrl. Po prvih podatkih je bil moped tudi neosvetljen, obenem pa je šlo za vozilo, s katerim je vožnja po avtocesti prepovedana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah in okoliščinah nesreče pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.