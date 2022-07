Pozno sinoči se je v kraju Rauscedo na Pordenonskem smrtno ponesrečil 28-letni motorist in Spilimberga. Iz še nepojasnjenih vzrokov je izgubil nadzor nad motorjem in zapeljal s ceste v vinograd, pri čemer ga je vrglo več metrov stran. Utrpel je hujše poškodbe, ki so mu bile usodne. Reševalci so ga dalj časa oživljali, toda za mladega moškega ni bilo več pomoči.