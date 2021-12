Z neupravičenimi popusti oškodovali podjetje za več kot 200.000 evrov

Kriminalisti iz Kopra so konec novembra 2021 ovadili 6 oseb zaradi utemeljenega suma goljufije pri spletni prodaji. Gre za redno zaposlene in študente, ki so delali v obalni poslovalnici oškodovane gospodarske družbe, ki se ukvarja s spletno prodajo.

Predkazenski postopek, ki ga je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Kopru, so kriminalisti pričeli na podlagi prijave oškodovane družbe, ki je ob notranji kontroli zaznala nepravilnosti zaposlenih in o tem obvestila policijo.

Pod svojimi lažnimi imeni ali v imenu tretjih oseb so v obdobju od maja 2018 do julija 2020 v spletni trgovini oškodovane družbe oddajali naročila za različne artikle, za osebni prevzem v obalni poslovalnici omenjene družbe, kjer so bili zaposleni. Po prispetju naročenih artiklov v poslovalnico osumljenci jih namenoma niso prevzeli, temveč so naročila artiklov preklicali z nedovoljenim vnašanjem podatkov v informacijski sistem družbe. Nato so jih, namesto vračila v centralno skladišče družbe, z nedovoljenim vnašanjem podatkov v informacijski sistem, brez soglasja nadrejenih, prenesli na zalogo poslovalnice ter artiklom, prav tako brez soglasja nadrejenih, neupravičeno spremenili ceno s popusti od 50 % do 99,97 %.

V obdobju od junija 2018 do julija 2020 so znižali cene približno 1.500 artiklom in jih prodali skupno le za dobrih 5.000 evrov, čeprav so redne cene teh artiklov znašale skupaj skoraj 230.000 evrov. S tem so oškodovali gospodarsko družbo, za katero so opravljali storitve.

Za kaznivo dejanje goljufije je zagrožena kazen zapora do treh let, za kaznivo dejanje izneverjenja pa kazen zapora do treh let.