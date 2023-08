Z nogama pod motokultivator

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci iz Pordenona so danes zjutraj ob 7.50 posredovali v kraju Visinale di Pasiano pri Pordenonu, kjer se je na njivi med uporabo motokultivatorja poškodoval moški, katerega obe nogi sta ostali ukleščeni pod strojem. Gasilci so ob pomoči zdravstvenega osebja, ki je na kraj prihitelo z reševalnim vozilom in helikopterjem, razstavili motokultivator in ga sprostili. Prepeljali so ga v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno in je bil vseskozi pri zavesti, so sporočili reševalci.