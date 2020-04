Z novim koronavirusom okužen tiger

Po poročanju svetovnih medijev, da sta se dve mački in dva psa v Belgiji in Hongkongu v preteklih dneh okužili s koronavirusom, prihaja iz New Yorka vest o okužbi tigra. V tamkajšnjem živalskem vrtu je tigrica Nadia kazala simptome bolezni, zato so jo testirali in včeraj potrdili okužbo. Simptome okužbe so odkrili še pri drugih tigrih in levih v tamkajšnjem zoološkem vrtu, a jih niso testirali. Domnevajo, da je bil okužen eden od skrbnikov, a ni kazal simptomov.

Covid-19 se lahko širi od človeka na živali, razlagajo strokovnjaki, medtem ko zaenkrat ni dokazov, da bi se lahko, obratno, širil z živali na človeka. Vseeno pa svetujejo, da se v primeru okužbe omeji stik z domačimi živalmi, ravno zato namreč, da jim človek ne bi prenašal okužbe.

Epidemiologi menijo, da bo možnost okužbe z novim koronavirusom pri živalih, če bo res potrjena, verjetno omogočala hitrejši razvoj cepiva.