Z obratom od jugozahoda vlaga in oblaki

Anticiklon, ki nam je zagotovil več dni s stanovitnim in precej sončnim vremenom, slabi, nad zahodnim Sredozemljem pa se poglablja višinska dolina. Vetrovi so obrnili od jugozahoda, od koder bo proti nam v prihodnjih dneh pritekal bolj vlažen zrak. V noči na petek bo naše kraje tudi dosegla vremenska fronta, ki prinaša padavine, za njo pa bo pritekal nekoliko hladnejši zrak.

Odstotek relativne vlage se je medtem že povečal. Ozračje je namreč v višjih slojih za ta čas zelo toplo, v prizemnih slojih pa stagnira nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak. Danes bo povečini zmerno oblačno in suho.

Jutri bo največ vlage in oblakov v severnih goratih predelih, ob morju in v južnejših predelih dežele pa bo občasno še nekaj jasnine ali bo prevladovala zmerna oblačnost. Zlasti v gorah bodo že možne prve padavine, kakšna kaplja dežja ni ravno izključena tudi drugod. Pihali bodo južni vetrovi in se bo nekoliko otoplilo.

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo zlasti v goratih predelih vztrajne. Padavine bodo sicer pogostejše in močnejše v popoldanskih urah. Pihali bodo južni vetrovi.

V noči na petek in v petek zjutraj, ko bo naše kraje dosegla vremenska fronta, se bodo padavine okrepile, vmes bodo tudi posamezne plohe in kakšna nevihta. V petek čez dan se bo nato vreme postopno izboljšalo. Padavine bodo v popoldanskih urah povečini ponehale. Zapihala bo burja, pritekal bo nekoliko hladnejši zrak.

V soboto bo sončno in nekoliko hladneje. Pihala bo šibka burja. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v nedeljo. Stanovitno vreme bi se moralo nato nadaljevati več dni.