Z obratom od severovzhoda ponekod močna burja

V FJK in na Primorskem ter povsod v gorah danes prevladuje sončno vreme, drugod po Sloveniji pa je več oblakov. Na Tržaškem piha zmerna do močna burja. Najmočnejša je bila v Boljuncu, kjer so sunki presegali 86 kilometrov na uro, v Trstu pa so bili malo pod 70 kilometrov na uro. Čeprav tega ne bi kazalo, se je ozračje v primerjavi z včerajšnjim dogajanjem rahlo segrelo, občutek mraza pa povečuje ravno veter. V gorah FJK so bile ob 11. uri temperature povsod nad lediščem, ponekod kar občutno.

Sončno vreme se bo nadaljevalo do vključno četrtka. Burja bo danes nekoliko oslabela, od jutri bo povečini šibka do zmerna in bodo možni občasni premori. Hladneje bo.

Od petka se bo našim krajem od jugozahoda približevalo ciklonsko območje in bo postopno pritekal bolj vlažen zrak. Po zdajšnjih izračunih kaže, da razen povečane oblačnosti ne bo omembe vrednih poslabšanj, toda evolucija je še nekoliko negotova. Rahlo se bo otoplilo.