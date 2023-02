Z visokotlačnim čistilnikom si je poškodoval nos

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Tavagnaccu pri Vidmu, kjer si je v domačih prostorih 30-letnik z visokotlačnim čistilnikom poškodoval nos. Osebe, ki so bile z njim, so poklicale na interventno telefonsko številko 112. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom, mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v videmsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel resno poškodbo nosa, pri čemer njegovo splošno zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče.