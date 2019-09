Z vzponom na Triglav opozarjajo na problematiko min

Pet žrtev min iz Bosne in Hercegovine ter strokovnjak s področja minske problematike so danes s podporo Ustanove za krepitev človekove varnosti (ITF) začeli vzpon na Triglav. Z vzponom želijo opozoriti na še vedno prisotno problematiko žrtev min po svetu.

Hkrati si prizadevajo za svet brez min.Pobudnik vzpona je nekdanji deminer Željko Volaš, ki se je pri svojem delu poškodoval in ostal brez noge. Po prvotni oskrbi v Bosni in Hercegovini je s pomočjo ITF lani dobil novo, sodobnejšo in ustreznejšo protezo ter rehabilitacijsko oskrbo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS (URI Soča). To mu je omogočilo, da je končno pripravljen na izziv, ki ga je pred leti obljubil svoji pokojni mami, in sicer da bo osvojil najvišjo slovensko goro.

Vzpona se udeležujejo tudi Mirko Zečević, ki je ostal brez desne noge in dela z vojnimi veterani na Balkanu, Dragan Janjić, ki ima amputirano roko, Izet Kadrić, ki so mu amputirali podlahti na obeh rokah, ter likovni umetnik Rihar Skopljak, ki je ostal brez desne noge. Pridružuje se jim Ivo Marković, ki dela na projektih pomoči žrtvam min in na projektih opozarjanja o nevarnosti min.

Pri vzponu jih spremljajo predstavniki Planinske zveze Slovenije in Planinske zveze Bosne in Hercegovine ter ITF. Vzpon so začeli danes zjutraj iz Kovinarske koče v Krmi. Glede na fizično pripravljenost bodo udeleženci prvi dan hodili od sedem do devet ur in osvojili vrh ter se vrnili in prespali v koči na Kredarici. Jutri pa se bodo spustili nazaj na Krmo, so sporočili iz ITF.

V Bosni in Hercegovini je bilo od začetka vojne 8.358 minskih nesreč. Že po končani vojni se je zgodilo 1.758 minskih nesreč, v katerih je življenje izgubilo 615 ljudi. Med izvajanjem humanitarnega razminiranja v se je zgodilo 123 delovnih nesreč, v katerih je umrlo 74 deminerjev. Še lani so iz Bosne in Hercegovine poročali o treh minskih nesrečah, v katerih je bila ubita ena oseba, tri pa so bile ranjene.

Velikost območja, kjer grozi nevarnost min, se v Bosni in Hercegovini razteza preko 1000 kvadratnih kilometrov, kar je okoli dva odstotka površine države. To pomeni 1388 minsko prizadetih skupnosti, kar neposredno vpliva na varnost več kot pol milijona prebivalcev oziroma 15 odstotkov prebivalcev celotne države.