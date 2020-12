Za božič možne snežinke tudi ponekod na Krasu

Snežinke bodo letos ponekod pričarale poseben božični dan. Ravno za božič bo naše kraje namreč prešla hladna vremenska fronta, ki prinaša padavine in ohladitev. Meja sneženja se bo v petek (25. decembra) že dopoldne spuščala. V drugem delu poslabšanja ali proti koncu se bo dež spreminjal v sneg tudi v nižjih predelih, ni izključeno, da bo zlasti popoldne snežilo tudi v višjih predelih Kraške planote. Snežinke pričakujemo tudi v višjih predelih Benečije in v Reziji ter v gorskem svetu. Večji del božičnega dne pa bo povečini rahlo snežilo tudi v nižinah Slovenije.

Padavine se bodo sicer pojavljale že jutri (sreda) in v četrtek, ko se bodo nekoliko okrepile. Ob južnih vetrovih bo razmeroma toplo.

V petek bo naše kraje dosegla solidna vremenska fronta, za katero bo nekaj dni pritekal mrzel severni zrak.

Na božični dan se bodo že zjutraj pojavljale padavine. Po zdajšnjih izračunih je možno, da se bo čez dan dež spremenil v sneg tudi ponekod na Kraški planoti, v Benečiji in v Reziji. To možnost omenjata tudi Arso in deželna meteorološka opazovalnica iz FJK Osmer. Slednja pričakuje, da bi dopoldne lahko rahlo snežilo nad nadmorsko višino 300 do 500 metrov.

V soboto se bo vreme izboljšalo in razjasnilo. Mrzlo bo in vetrovno, pihala bo burja. Na podobno vremensko sliko kaže tudi v nedeljo.