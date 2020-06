»Za božjo voljo, odprite mejo«

»Naveličani smo, Avstrija naj takoj odpre mejo z Italijo«. To je bilo geslo protesta na italijansko-avstrijski meji na Brennerju, ki se ga je udeležila (tudi jezikovno) zelo pisana druščina vidnih politikov z Južne Tirolske, tridentinske pokrajine in avstrijske Tirolske, ki menijo, da bi morala Rim in Bocen ostreje pritisniti na Dunaj, da odpre mejo. »Epidemiološka situacija na Tridentinskem - Južnem Tirolskem je precej podobna avstrijski,« so podčrtali pobudniki protesta, v glavnem desne in desnosredinske stranke, a tudi Gibanje 5 zvezd in južnotirolsko gibanje Team K. Tarča njihovih kritik je bil predvsem avstrijski kancler Sebastian Kurz.

Od pobude so se ogradili Južnotirolska ljudska stranka, Zeleni in Demokratska stranka. Predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher je pojasnil, da je Bocen podobne zahteve že pred časom postavil Dunaju, za Zelene, ki so sicer kritični do togega stališča Avstrije v odnosu do Italije, pa je šlo za populistično potezo, »ki ne upošteva situacije v Italiji, pri čemer je treba skrb za zdravje postaviti vedno na prvo mesto.« Med udeleženci protesta je bilo slišati zahtevo, da bi morala Avstrija odpreti mejo le za prebivalce bocenske in tridentinske pokrajine, kar bi bilo po oceni nekaterih nezakonito in v nasprotju z italijansko ter avstrijsko ustavo.