Za drugi odmerek cepiva v FJK odslej možna sprememba termina

Z današnjim dnem je za drugi vbrizg cepiva v FJK proti covidu-19 možna sprememba termina ali zanj lahko ponovno zaprosi, kdor ga je odpovedal. Vest je sporočil podpredsednik FJK in pristojen za zdravstvo Riccardo Riccardi. Postopek je zelo enostaven in se ga lahko opravi le na spletnih straneh deželnih zdravstvenih podjetij ASUGI (Tržaška in Goriška), ASUFC (osrednja Furlanija) in ASFO (zahodna Furlanija). Uporabnikom se bo prikazal obrazec, v katerega bodo morali poleg osebnih podatkov vnesti razloge za zahtevek in informacije v zvezi s prvim prejetim odmerkom.

Prvi uporabniki, ki so zaprosili za omenjeno spremembo, so postopek izpeljali brez kakršnih koli težav in so termin za drugi vbrizg cepiva uspeli celo anticipirati.