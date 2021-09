Za državne uslužbence v Sloveniji od 1. novembra cepljenje obvezno

Slovenska vlada uvaja spremembe glede izpolnjevanja pogoja PCT. Uslužbenci državne uprave bodo morali od 1. novembra za opravljanje dela izpolnjevati pogoja P in C oz. biti prebolevniki ali cepljeni. Pogoj testiranja T ne bo več veljal. Kdor ni prebolel covida-19, se bodo tako moral cepiti. Tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti in imajo zdravniško potrdilo, se bodo lahko še naprej testirali, predvideno je tudi delo od doma, če je le mogoče, poročajo Primorske novice.

V državno upravo med drugim spadajo zaposleni na ministrstvih, v vladnih službah, na upravnih enotah ali pri organih v sestavi, kot so policija, vojska, inšpekcijske službe ter nekatere direkcije in agencije.

Zaposleni v državni upravi morajo do prvega oktobra prejeti prvi odmerek cepiva, najkasneje do prvega novembra pa morajo biti polno cepljeni, je na novinarski konferenci povedal minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Menil je, da bo v prehodnem obdobju dovolj časa za tiste, ki se želijo cepiti in da se prilagodi in organizira delo.

Nove pogoje uvajajo zaradi resnosti položaja, ki se hitro slabša, je povedal minister za zdravje Janez Poklukar.