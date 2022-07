Za en evro 7,5 kune

Finančni ministri članic EU so danes sprejeli pravno podlago, ki bo Hrvaški omogočila, da bo od 1. januarja 2023 uporabljala evro. Menjalni tečaj so postavili pri 7,53450 kune za evro. Ministri za finance, med njimi slovenski minister Klemen Boštjančič, so sprejeli tri pravne akte za vstop Hrvaške v območje evra. Eden od teh določa menjalni tečaj, ki znaša 7,53450 kune za evro. To ustreza trenutnemu srednjemu tečaju kune v mehanizmu deviznih tečajev (ERM II), so sporočili iz Sveta EU.

»Rad bi čestital svojemu kolegu Zdravku Mariću in celotni Hrvaški, da bo postala 20. država, ki se bo pridružila evrskemu območju,« je ob tem povedal češki finančni minister Zbynek Stanjura, čigar država trenutno predseduje Svetu EU.

Finančni ministri so pravno podlago za pridružitev Hrvaške evrskemu območju potrdili, potem ko je Evropska komisija v začetku junija v konvergenčnem poročilu za leto 2022 ocenila, da Hrvaška izpolnjuje kriterije za prevzem evra z letom 2023. Voditelji članic so nato konec junija potrdili priporočilo Sveta EU o vstopu Hrvaške v območje z evrom,pretekli teden pa so to podprli tudi evropski poslanci.

Hrvaška, ki je del EU od leta 2013, bo tako 1. januarja prihodnje leto postala 20. članica evrskega območja. V njem je tudi Slovenija, ki je evro prevzela leta 2007.