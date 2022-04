Za evakuacijo ljudi iz Mariupola naj bi bile pripravljene turške ladje

Ukrajinske oblasti so sporočile, da zaradi blokad in kršitev premirja s strani ruske vojske danes ne bodo mogle odpreti humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov iz obleganih mest. Ruske sile kršijo pravila mednarodnega prava, zato so razmere nevarne, je sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. V regiji Zaporožje so okupatorji blokirali avtobuse, je povedala, v regiji Lugansk pa kršijo premirje, je opozorila.

V zadnjih nekaj dneh so ukrajinske oblasti na vzhodu Ukrajine, kjer se ruska vojska pripravlja na obsežno ofenzivo, vzpostavile več koridorjev, s katerimi so iz obleganih mest omogočili evakuacijo več tisoč ljudi.

Na evakuacijo iz Mariupola, ki ga že več kot mesec dni oblegajo ruske sile in je tarča močnega obstreljevanja in zračnih napadov, medtem po navedbah ukrajinskih oblasti še vedno čaka več kot 100.000 ljudi. Po zadnjih ocenah naj bi od začetka ruske invazije na Mariupol umrlo 21.000 civilistov.

Medtem naj bi bile turške ladje že pripravljene za evakuacijo prebivalstva iz Mariupola, je po navedbah ruske tiskovne agencije Tass sporočilo turško obrambno ministrstvo, ki pričakuje odgovor ukrajinskih oblasti.

Ameriški predsednik Joe Biden je spet govoril o genocidu v Ukrajini, pri čemer je francoski predsednik Emmanuel Macron opozoril na previdnost. Dejal je, da gre za grozodejstva, toda je treba vse moči nameniti trudu za zaustavitev vojne in za vzpostavitev miru, zato ni prepričan, da je stopnjevanje besedne vojne koristno.