Za Evropo in okolje, proti centralni oblasti

V Vidmu so se danes zbrali predstavniki strank, ki zagovarjajo decentralizacijo oz. večjo avtonomijo lokalnih uprav. Navzoč je tudi deželni sekretar stranke Slovenske skupnosti Igor Gabrovec. V Evropi so take stranke združene v Evropsko svobodno zvezo (ESZ), v kateri so na primer škotski nacionalisti, Republikanska levica Katalonije, pa tudi Slovenska skupnost in koroška Enotna lista. Italijansko vejo so vzpostavili lani, imenuje se Autonime e ambiente (Avtonomije in okolje). Gonilna sila projekta je furlanski deželni svetnik Massimo Moretuzzo.

Kaj ste, levi ali desni?

Ta opredelitev ni več povedna, kajti če zagovarjaš večjo moč lokalne oblasti, kaj si? Levičar ali desničar? Kaj pa če rečem, da mi je pri srcu okolje? Zagovarjamo skrb za javne dobrine in smo za povezano Evropo, ne pa tako, kot si jo zamišljata Liga ali skrajna levica.

V vabilu na srečanje v Vidmu piše, da ste se povezali »avtonomisti, independentisti in federalisti«. Kdo so oz. kaj hočejo independentisti?

To so npr. Siciliani liberi (Svobodni Sicilijanci). Oni so za samostojnost Sicilije, kar pa ni mišljeno kot odcepitev od države. Nihče od nas ne zagovarja odcepitve. Druži nas nasprotovanje centralizmu.

A za nekatera področja ni bolje, da jih upravlja centralna oblast? Recimo okolje ali zdravstvo. Razpršeno odločanje privede do zmede in neučinkovitosti.

Dali ste primer zdravstva: Furlanija - Julijska krajina je dosegla zelo visoko raven, zadnjih 20 let pa se kopičijo težave. To pa zato, ker država posega s pravili, ki zavirajo politiko socialne blaginje.