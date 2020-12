Za gorate in zahodne predele FJK razglasili rdeči alarm

Ob poslabšanju vremena je civilna zaščita iz FJK včeraj razglasila tridnevni oranžni alarm za gorske in zahodne predele dežele ter rumenega za obmorski in vzhodni nižinski pas. Alarm za gorske in za zahodne predele so danes poostrili na najvišjo stopnjo in je zdaj rdeče barve. Trajal pa bo do nedelje opolnoči. Ob rdečem alarmu so vremenski pojavi nevarni in lahko ogrožajo človeška življenja.

Ob izraziti odjugi, obilnih padavinah in močnih južnih vetrovih v gorskem svetu in v zahodnih predelih dežele civilna zaščita jutri in v nedeljo pričakuje zelo obilne in vztrajne padavine. Količine dežja bodo velike. Reke bodo posledično zlasti na Pordenonskem lahko močno narasle in poplavljale, med temi še najbolj zaskrblja reka Livenza. Prišlo pa bo lahko tudi do drugih težav, možno bo sproženje plazov, močan veter pa bi lahko poškodoval objekte. Sprva bo v gorah močno snežilo, meja sneženja se bo nato naglo višala in se bo sneg v gorah začel taliti.

Za obmorski in vzhodni nižinski pas je alarm rumen. Opozarjajo pred močnim deževjem, nevihtami, močnim vetrom in povišanjem plimovanjem morja z možnimi poplavami. Danes v popoldanskih urah se bo v zvezi s poslabšanjem vremena sestal deželni križni štab Corem, ki mu bo predsedoval predsednik FJK Massimiliano Fedriga.