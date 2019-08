Družba Ikea SEE je od ministrstva za okolje in prostor včeraj pridobila gradbeno dovoljenje za začetek gradnje trgovine v nakupovalnem središču BTC City v Ljubljani, so sporočili iz družbe. Z gradnjo svoje prve trgovine v Sloveniji nameravajo začeti kmalu.

Gradnja trgovine bo potekala v več fazah, trgovino pa naj bi odprli približno leto dni po začetku gradnje.