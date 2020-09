Za Istro bi želeli drugačne epidemiološke ukrepe kot za Hrvaško

Za Istro naj se upoštevajo drugačni epidemiološki ukrepi kot za celotno Hrvaško, menijo istrski župani vseh desetih mest v hrvaški Istri in Istrska županija, ki so danes na predsednika slovenske vlade Janeza Janšo naslovili pismo. V njem ga pozivajo, naj Slovenija selektivno uveljavi epidemiološke ukrepe za posamezne hrvaške županije. Poudarili so, da je epidemiološka situacija v hrvaški Istri ves čas izjemno ugodna, čeprav se je v drugih hrvaških županijah izrazito poslabšala. Po uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam pa so bili priče nezadovoljstvu in nejevoljnemu odhodu velikega števila slovenskih državljanov, tradicionalnih gostov, prijateljev in sosedov, so zapisali.

V istrski županiji so v minulih 24 urah potrdili štiri primere okužbe z novim koronavirusom. Povprečno število na novo okuženih na 100.000 prebivalcev v istrski županiji je med 18. in 31. avgustom bilo 3,25 osebe, so za STA povedali na sedežu županije v Pulju. V Sloveniji pa je meja za epidemiološko varno državo deset okuženih oseb na 100.000 prebivalcev.