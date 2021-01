Za Južne Tirolce je Renzi neodgovoren

»Matteo Renzi in njegova stranka Italia Viva sta ravnala neodgovorno«. Južnotirolska ljudska stranka (SVP) ne štedi s kritikami na račun nekdanjega predsednika italijanske vlade, Renzijevo usmeritev senatorka Julia Unterberger označuje kot »golo izsiljevanje«, saj po njeni oceni stranka, ki po zadnjih anketah ne doseže niti tri odstotke glasov, ne more tako pogojevati italijanske politike. Po njeni oceni hoče Renzi rešiti svojo stranko, vse ostalo mu je deveta briga. Južnotirolska senatorka je prepričana, da si Italija v času pandemije, ki ji ni videti konca, ne more nikakor privoščiti vladne krize, zato upa, da bo parlament v začetku prihodnjega tedna podprl Giuseppeja Conteja. Zelo kritičen do Renzija in njegovih potez je tudi senator Gianclaudio Bressa iz parlamentarne skupine Avtonomij, ki je bil v Bocnu izvoljen na osnovi dogovora med SVP in Demokratsko stranko.

SVP ni sestavni del Contejevega vladnega zavezništva, njeni parlamentarci pa so podprli skoraj vse pomembne ukrepe njegove vlade, nekateri pa tudi vladne zaupnice. Takšen odnos so Južni Tirolci sicer imeli tudi do prve Contejeve vlade, v kateri je bil notranji minister ligaški vodja Matteo Salvini.