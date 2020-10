Za liter bencina manj, za liter dizla pa več

Največja ponudnika pogonskih goriv v Sloveniji, Petrol in OMV Slovenija, sta po popolni libralizaciji cen goriva v povprečju nekoliko dvignila cene dizla in znižala cene 95-oktanskega bencina. Cena za liter bencina se danes giblje med 0,976 in 0,989 evra, cena za liter dizelskega goriva pa med 1,011 in 1,015 evra.

Petrol je v primerjavi s ponedeljkom sicer cene znižal za 1,2 centa, dizla pa za 0,6 centa, je razvidno iz spletne strani goriva.si, OMV pa za 2,3 oz. 0,8 centa.

Za liberalizacijo se je slovenska vlada odločila na podlagi analize stanja na trgu naftnih derivatov za povečanje konkurenčnosti. V naslednjih 10 letih bi lahko prišlo do vstopa novih diskontnih ponudnikov goriva, so ocenili.