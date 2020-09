Za liter dizla in bencina v Sloveniji še vedno le 1,00 evro

V Sloveniji bosta regulirani ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva tudi v prihodnjih 14 dneh nespremenjeni, in sicer po 1,00 evro za liter. Vlada je namreč znižala trošarino za bencine z 0,37214 evra na 0,36842 evra na liter. S spremembo pri trošarinah bosta ceni obeh energentov na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest tudi v prihodnjem 14-dnevnem obdobju ostali pri enem evru za liter. Cena ostaja tako nespremenjena že peti mesec, od 7. aprila.

Bencin je nazadnje manj kot en evro za liter stal v 14-dnevnem obdobju od 7. aprila 2009, ko je bil pri 0,996 evra za liter, dizelsko gorivo pa je točno en evro za liter stalo v 14-dnevnem obdobju po 1. marcu 2016.