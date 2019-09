Za malega Krisa zbrali že več kot 500.000 evrov

Začetek dobrodelne akcije za malega Krisa vliva upanje. V le nekaj dneh je bilo zbranih že več kot 500.000 evrov, torej le nekaj manj kot četrtina potrebne vsote. Dobrodelni akciji se je pridružil tudi motociklist Valentino Rossi, na svojih družbenih omrežjih sta jo promovirala tudi košarkarja Luka Dončić in Goran Dragić.

V dobrodelnem Društvu Palčice pomagalčice iz Marezig, ki je nemudoma priskočilo na pomoč Krisovi družini in za zbiranje denarja ponudilo svoj transakcijski račun, so nad odzivom presenečeni. Starša malega Krisa, Ana Jerak in Matteo Zudich, sta hvaležna za vsak podarjeni evro. »Komu morda en evro ne pomeni nič, nama pomeni upanje, da bo najin fant premagal bolezen,« poudarjata.

Devetnajstmesečni Kris Zudich se bori za življenje. Ko je bil star deset tednov, so mu v ljubljanski bolnišnici namreč diagnosticirali redko genetsko bolezen, pravzaprav najhujšo obliko spinalne mišične atrofije tipa 1, ki je največkrat usodna. SMA prizadene bolnikove mišice – onemogoči mu gibanje, požiranje in tudi dihanje, tako da najmlajši pacienti žal ne dočakajo drugega leta starosti.

Krisa danes zdravijo z zdravilom spinraza, ki delno nadomešča beljakovino, ki je otrokovo telo ne proizvaja. Zdravilo je res nekoliko spremenilo naravni potek bolezni in olajšalo simptome, dolgoročno pa bolezni žal ne more odpraviti. Edino rešitev za malega Krisa predstavlja izredno drag zdravilo zolgensma, pravzaprav najdražje zdravilo na svetu, ki si ga dečkova družina nikakor ne more privoščiti, saj se cena ene (a zadostne) doze suče okrog 2,3 milijona evrov, zdravilo pa je dostopno le v Združenih državah Amerike. V Evropo naj bi prispelo šele prihodnje leto preko švicarskega zdravstvenega koncerna Novartis, za Krisa pa bi bilo to prepozno.

Malček mora v prihodnjih štirih mesecih, torej do svojega drugega rojstnega dne, do zdravila – z enkratnim vnosom v telo, slednje pridobi dodaten genski material, ki pomaga, da v telesu nastaja beljakovina. Potencialno ima moč, da zaustavi bolezen, ki bo drugače Krisa iztrgala družini, ta pa se nikakor noče vdati.

Oče Matteo Zudich, doma iz Mačkolj, in mama Ana Jerak iz Kopra sta se odločila, da poskusita pri dobrosrčnih ljudeh, saj tako italijansko kot slovensko zdravstvo ne predvideva kritja zdravljenja, ker zdravila v evropskem registru zdravil še ni. Javnost sta zaprosila za pomoč, ker za tako zdravljenje sama nikakor ne moreta poskrbeti, saj z bajno vsoto še zdaleč ne razpolagata. Za svojega otroka pa bi – tako kot vsak starš – naredila vse, kar je mogoče ...

Kdor bi želel pomagati malemu Krisu, lahko sredstva nakaže na tekoči račun SI56 0510 0801 6627 635 pri društvu Palčica Pomagalčica iz Marezig – namen nakazila: za Krisa.