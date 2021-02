Za meglo prihajajo topli sončni žarki

V teh urah se za meglo odigrava zadnje dejanje. Že popoldne se bo namreč tudi ob morju povečini razjasnilo in bodo posijali za ta čas topli sončni žarki. Ni izključeno, da bomo v prihodnjih dneh ponekod lahko beležili nove februarske temperaturne rekorde.

Pred nami je več dni s sončnim in za ta čas zelo toplim vremenom. Najvišje dnevne temperature bodo do konca tedna presegale 20 stopinj Celzija. S severnoafriškim anticiklonom prihajata topel zrak in v višjih slojih ozračja tudi manjša zrnca peska, opozarja Arso. V gorah se bo še dodatno povečala nevarnost snežnih plazov, ki bo v prihodnjih dneh znatna. Do manjše in prehodne ohladitve bo predvidoma prišlo v nedeljo.