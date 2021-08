Za misijo več kot 7 milijard evrov

Sedem milijard 144 milijonov in 800 tisoč evrov – toliko je v celoti stala italijanska dvajsetletna vojaško-humanitarna misija v Afganistanu. V njej je sodelovalo več kot 50 tisoč predstavnikov in predstavnic italijanskih oboroženih sil. Misija je zahtevala 53 italijanskih žrtev in 723 ranjenih.

Podatki izhajajo iz dokumenta, ki ga je italijansko obrambno ministrstvo 13. julija letos posredovalo poslanski zbornici. V letih 2007–2013 je bila italijanska misija deležna pomoči v okviru mednarodne kooperacije. Ta je znašala skupno 177 milijonov 943 tisoč evrov. Po podatkih Observatorija za vojaške stroške Milex je italijanska misija stala še dobro poldrugo milijardo več, kar 8,7 milijarde evrov. V to vsoto je vključenih tudi kar 840 milijonov evrov prispevka za afganistanske oborožene sile (po 120 milijonov evrov na leto v obdobju 2015–2021).Na podlagi objavljenih številk je mogoče ugotoviti, da je italijanska prisotnost v Afganistanu stala 0,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Ali z drugimi številkami: s tistim denarjem bi lahko zgradili 595 najmodernejših pol z najmodernejšo opremo po načelih bioarhitekture, z obsežnim dvoriščem vred.

Italijanske enote so imele v Afganistanu glavno oporišče v mestu Herat. 8. junija letos, ko je bilo na afganistanskih tleh skupno tisoč italijanskih vojakov, so – ob prisotnosti obrambnega ministra Lorenza Guerrierija – spustili zastavo z droga. Italijanska misija v Afganistanu se je uradno zaključila 29. junija. 13. avgusta so talibani zavzeli Herat.