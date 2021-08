Za naročnika umora Caruane Galizie tožilstvo zahteva dosmrtni zapor

Državno tožilstvo na Malti je danes zahtevalo dosmrtno zaporno kazen za naročnika umora malteške preiskovalne novinarke Daphne Caruane Galizie, ki je Malto pretresel pred štirimi leti. Osumljeni za naročilo umora je poslovnež Yorgen Fenech. Aretiran je bil novembra 2019 zaradi sokrivde pri umoru in zločinske zarote, medtem ko je poskušal na jahti zapustiti Malto. V obtožnici tožilstvo zanj zahteva dosmrtni zapor za umor ter med 20 in 30 let zapora za kaznivo dejanje zarote.

Ugledna preiskovalna novinarka Daphne Caruana Galizia je bila pred štirimi leti ubita v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu. Poročala je o močno razvejani korupciji v državi ter o povezavah med podjetniki in politiki. Pred svojo smrtjo je 53-letna novinarka preiskovala ravno Fenechove sumljive posle z državo, povezane z gradnjo plinske elektrarne. Kasneje se je izkazalo, da je imel Fenech v Dubaju tajno podjetje, s pomočjo katerega je nameraval denar preusmeriti v dve panamski podjetji, ki sta pripadali tedanjemu ministru za energijo Konradu Mizziju in vodji kabineta takratnega premiera, Keithu Schembriju.

Eden od treh moških, obtoženih namestitve bombe v avtomobil novinarke, je februarja letos priznal krivdo in bil obtožen na 15 let zapora, medtem ko druga dva osumljenca čakata na sojenje.