Za nasilno soprogo oddaljitev od doma

Preiskava karabinjerjev je pokazala, da je bila nasilna do moža, ki ga je pogosto grobo verbalno napadala. Za 48-letno žensko iz Vidma je sodnik odredil oddaljitev od doma in prepoved približevanja možu.

Nasilje se je začelo pred približno enim letom. Žrtev, 70-letni italijanski državljan, se je utrujen in izmučen obrnil do karabinjerjev. Njegova 48-letna soproga tujega porekla se je pogosto nasilno vedla do njega, zlasti z grobimi verbalnimi napadi, včasih pa je tudi prišlo do prerivanja. Sodnik je presodil, da so dokazi zadostni za oddaljitev ženske.