Za nekatere rumeni, za druge oranžni, za tretje temno rdeči

Jutri, 29. januarja, ali najkasneje v soboto bo minister za zdravje Roberto Speranza podpisal novo odredbo, ki bo določala barve italijanskih dežel od nedelje dalje. Če je bil predsednik FJK Massimiliano Fedriga v sredo optimist, češ da bi lahko naša dežela porumenela, danes kaže, da rahljanje ukrepov ni samo po sebi umevno. Že res, da je osnovno reprodukcijsko število v FJK vse nižje, po drugi strani pa so bolnišnice na splošno precej zasedene, kar bi vselej previdnega ministra lahko prepričalo, da Furlanijo - Julijsko krajino še vsaj za teden dni uvrsti na oranžni seznam.

Rumene naj bi sicer skoraj gotovo postale Veneto, Emilija - Romanja in Kalabrija. Gre torej za pravo interpretacijo številk in kriterijev, tako kot je stvar interpretacije način, kako Evropska komisija obarva posamezne države oziroma regije. Na zemljevidu, ki so ga danes objavili, so potrdili, da je FJK temno rdeča, kar predstavlja najvišjo stopnjo epidemiološkega tveganja.