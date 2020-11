»Za obmejne ljudi naj bo meja vedno odprta«

Evropski poslanci nasprotujejo zapiranju meja znotraj Evropske unije v času pandemije covida-19. Namesto zapiranja meja bi morale države članice EU sprejeti druge ukrepe, ki bi zagotavljali varnost in zaščito zdravja tudi pri prestopu meja, je zapisano resoluciji, ki jo je sprejel Evropski parlament.

Preuranjeno in nekoordinirano zapiranje mej je zelo prizadelo ljudi, ki živijo v obmejnih regijah, in negativno vplivalo na mednarodno poslovanje, znanost in turizem, so v resoluciji kritični evropski poslanci. Za resolucijo je glasovalo 619 evroposlancev, 45 jih je bilo proti, 28 se je glasovanja vzdržalo, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

V resoluciji so evropski poslanci tudi poudarili, da je prost pretok oseb eden od temeljev delujoče EU in eden njenih največjih dosežkov, ter opozorili na vedno večjo mobilnost znotraj EU »za življenje, delo, študij ali podjetništvo«. Evropski poslanci zato pozivajo k čimprejšnji vrnitvi polno delujočega schengenskega območja, države članice pa morajo preprečiti, da bi časovno omejen nadzor na mejah postal trajen.

Kot so poudarili evropski poslanci, bi morale omejitve prostega gibanja ostati izjema. Predlagajo, da bi jih raje nadomestili ciljno usmerjeni ukrepi, ki spoštujejo načeli sorazmernosti in nediskriminacije. Državljane, ki prihajajo iz obmejnih regij, in čezmejne delavce pa bi morali izvzeti iz tovrstnih omejitev pod pogojem, da spoštujejo priporočila in ukrepe svojih organov.