»Za obmejne prebivalce ne bo sprememb«

»Za čezmejne delavce in obmejne prebivalce v pasu 60 kilometrov se nič ne bo spremenilo, vse ostaja, kot je bilo doslej,« je pred kratkim v televizijski oddaji Tagadà na kanalu La7 pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Andrea Costa. »Tem, ki mejo prehajajo zaradi službenih ali drugih nujnih razlogov, je zagotovljena pravica, da to počnejo brez omejitev, tako kot do zdaj,« je dejal v pogovoru z voditeljico Tiziano Panella.

Nanašal se je na odredbo zdravstvenega ministra Roberta Speranze, ki bo v veljavo stopila jutri – v četrtek, 16. decembra – in po kateri se bodo morali ljudje ob prihodu iz držav članic UE pred vstopom v Italijo testirati.

Potrditev o tem, da ostaja režim za obmejne prebivalce in čezmejne delavce nespremenjen, je iz kabineta ministra za zdravje Roberta Speranze prejela tudi senatorka Tatjana Rojc.