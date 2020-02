Za obnovo Big Bena skoraj 80 milijonov funtov (95 milijonov evrov)

Stroški obnove znamenitega londonskega stolpa z uro Big Bena bodo po novem znašali že skoraj 80 milijonov funtov (95 milijonov evrov). Račun se je povišal za več 18,8 milijona funtov, ker so med deli odkrili škodo zaradi bombe iz druge svetovne vojne in onesnaženja ter azbest. Do odkritja je prišlo šele, ko je projektna ekipa prvič začela z bolj intenzivnimi preiskavami strukture. Predstavnik parlamentarne komisije, pristojne za obnovo, je pojasnil, da celotnega obsega škode ni bilo mogoče prepoznati pred postavitvijo gradbenega odra, tudi obnova pa je zato bolj kompleksna, kot so pričakovali. Kljub novostim, pa naj bi se vseeno dokončala do leta 2021.

Dela sicer vključujejo popravilo številčnice in mehanizma ure, razpok v zidovju in korozije strehe. Predvidena je tudi obnova obrobe ure, ki naj bi ji povrnili njeno izvirno barvo iz 19. stoletja. Kot alternativo stopnicam na stolp bodo namestili dvigalo.