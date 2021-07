»Za obvezno covidno potrdilo naj se upoštevajo epidemiološke razmere«

»Obvezno covidno potrdilo za udeležbo na univerzitetnih predavanjih ni povsem korektna odločitev. Zdi se mi, da bi bilo treba pri odločanju o taki obvezi upoštevati pandemične razmere«. S temi besedami se je rektor Univerze v Trstu Roberto Di Lenarda odzval na novico, da bi bilo lahko covidno potrdilo predpogoj za udeležbo študentov na predavanjih v živo. Študenti bi tako morali biti cepljeni, prebolevniki oziroma negativni na novi koronavirus.

»Če bodo koronavirusne razmere dovoljevale in bomo lahko imeli vse študente v predavalnicah bomo presrečni,« je razložil rektor in priznal, da bi v primeru poslabšanja epidemološke slike raje videli v predavalnicah večje število študentov s covidnim potrdilom kot pa bistveno manjši del diplomantov in magistrantov brez njega ter posledično večje število študentov, ki predavanjem sledili na daljavo. »Čakamo na odločitve vlade, ki jih bomo vsekakor upoštevali,« je dejal Di Lenarda.

