Za padavinami sonce in nižje temperature

Ob solidni vremenski fronti, ki je sinoči dosegla naše kraje, danes v FJK in v Sloveniji prevladuje oblačno vreme s padavinami. V gorah povečini zmerno do močno sneži.

V popoldanskih urah se bo še nadaljevala podobna vremenska slika, proti večeru bo zapihala burja in se bo temperatura spuščala. Padavine bodo pozno popoldne ali zvečer oslabele in postopno ponehale.

Dolgotrajno obdobje z veliko vlago v nižinah in visokimi temperaturami v gorah se tako (vsaj prehodno) zaključuje. Odslej bo vremenska slika nekoliko bolj dinamična in bo več sončnega vremena. Od časa do časa pa ga bo prekinil prehod posameznih vremenskih front. Temperature bodo skladnejše z letnim časom.

Jutri bo pretežno jasno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje nočne temperature bodo ob morju okrog 8 stopinj Celzija, na Kraški planoti in na Goriškem okrog 4 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo le malo nad 10 stopinj Celzija. Prehodno bo še pihala šibka burja, ki bo čez dan oslabela in ponehala.

V sredo bo prav tako še precej jasnine ali bo zmerno oblačno, jutro bo še nekoliko hladnejše, v noči na četrtek pa bo na vreme pri nas vplivala oslabljena vremenska fronta. Prehodno bo več oblakov in bodo možne občasne rahle padavine.

V četrtek kaže na precej sončno vreme, prehodno bo zapihala šibka burja. V petek in soboto bo povečini spremenljivo, v nedeljo pa bo že nekaj več oblakov pred vremensko fronto, ki bo naše kraje dosegla predvidoma v noči na ponedeljek. Vreme se bo spet poslabšalo in nekoliko občutneje ohladilo.