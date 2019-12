Za pandina mladiča izbrali sanjski imeni

Dvojčka orjaške pande, ki sta se skotila v berlinskem živalskem vrtu konec avgusta, sta dobila imeni. Imenovali so ju Meng Xiang in Meng Yuan, kar v prevodu pomeni Videne sanje in Izpolnjene sanje, so sporočili iz berlinskega živalskega vrta. Do slavnostnega trenutka je skladno s kitajsko tradicijo prišlo sto dni po rojstvu. Samčka, ki sta se skotila 31. avgusta, tehtata po okrog šest kilogramov. Obiskovalci živalskega vrta pa ju bodo lahko videli šele prihodnje leto. Gre za prva mladiča orjaške pande, ki sta se skotila v berlinskem živalskem vrtu. Njuna starša sta poleti leta 2017 prišla iz Kitajske.