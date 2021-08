Za pogrešanega jadralnega padalca ni bilo več pomoči

Za 57-letnega jadralnega padalca iz Toskane, ki so ga od sinoči pogrešali v kraju Tramonti di Sopra, žal ni bilo več pomoči. Reševalci so danes popoldne našli njegovo truplo pod goro Frascola v Karnijskih predalpah. Umrl je zaradi posledic trčenja v skalo na nadmorski višini 1600 metrov, medtem ko je verjetno poskusil zasilno pristati, so reševalci sklepali zaradi odprtega zasilnega jadra. Njegovo telo sta prva zagledala jadralna padalca. Eden od dveh je bil ravno njegov prijatelj, ki ga je včeraj zadnji opazil med letenjem. Območje je danes preletel z namenom, da bi pripomogel k iskanju.

Padec se je pripetil včeraj okrog 15. ure, so ugotovili reševalci. Njegovo smrt je potrdilo zdravstveno osebje, ki je priletelo s helikopterjem.

Pri iskalni akciji so sodelovali reševalci gorske reševalne službe iz Maniaga in karabinjerji iz Meduna, helikopter civilne zaščite, reševalni helikopter iz kraja Pieve di Cadore ter helikopter gasilcev, ki je priletel iz Benetk.