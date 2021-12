Za praznike bomo odprli dežnike

Pričakovano poslabšanje v zimskem slogu med prazniki se ne bo udejanjilo. Sanje nekaterih o morebitnem snegu so se razblinile, zaradi padavin pa bomo morali večkrat odpreti dežnik. Severni zrak se je v minulih dneh res spustil proti Sredozemlju, toda precej bolj vzhodno proti Balkanu. Za njim v bližnji prihodnosti ne bo drugih vdorov mrzlega zraka. Težišče vremenskega dogajanja se bo v prihodnjih dneh pomaknilo nad Sredozemlje, od koder bodo proti nam dotekali bolj vlažni in toplejši tokovi. Ob njih se bodo od petka pojavljale vsaj občasne padavine, mestoma bodo vztrajne in bodo količine dežja kar precejšnje, živo srebro pa se bo vzpenjalo. V soboto in nedeljo bo razmeroma toplo.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.