Za praznike zaostritev ukrepov

Italijanska vlada za praznike namerava zaostriti ukrepe za zajezitev pandemije z novim koronavirusom. Alarmni zvonec je zazvonil po včerajšnjih in sobotnih dolgih vrstah ljudi pred trgovinami in večjimi množicami na ulicah in cestah, kar se je povečini dogajalo v vseh večjih italijanskih mestih. Italijanski premier Giuseppe Conte se je včeraj sestal z načelniki političnih skupin. Predvidoma danes pa se bo sestal še znanstveno-tehnični odbor, ki naj bi z notranjo ministrico Luciano Lamorgese začrtal smernice novega zaprtja.

Med novimi ukrepi naj bi bilo popolno zaprtje trgovin, barov in restavracij v prazničnih in predprazničnih dneh. Policijska ura naj bi se morda začela ob 18.00, novi ukrepi pa bi lahko zaobjeli celotno obdobje od 24. decembra do 1. januarja, oz. do 6. januarja, med opcijami pa je tudi zaprtje le v posameznih nekajdnevnih obdobjih, in sicer od 24. do 27. decembra, od 31. decembra do 3. januarja in 5. ter 6. januarja.

Prepoved prehajanja občinskih meja bo 25. in 26. decembra ter 1. januarja, kot kaže, potrjena, toda naj bi sprejeli izjemo za občine z manj kot 5.000 prebivalci.