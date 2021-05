Za prebivalce v obmejnem pasu minister piše izjeme

Iz več italijanskih krajev ob državni meji se vrstijo pozivi na zdravstvenega ministra Roberta Speranzo, naj spremeni določila odredbe, po kateri je vstop v državo brez karantene možen le ob predložitvi potrdila o negativnem testu na koronavirus.

V začetku maja sta tako Speranza kot zunanji minister Luigi Di Maio napovedala, da bo prost vstop v državo možen tudi ob predložitvi dokazila o cepljenju proti covidu-19 ali o preboleli bolezni. Toda odredba, ki jo je minister sprejel 14. maja, ni upravičila pričakovanj ljudi, ki živijo ob meji s Slovenijo, Avstrijo, Švico ali Francijo.

Senator Demokratske stranke Alessandro Alfieri, ki živi v Vareseju na meji s Švico, je v petek napovedal, da bo vlada »v nekaj dneh« določila izjeme pri prehajanju državne meje. Alfieri in še deset senatorjev in poslancev je na Speranzo 20. maja naslovilo pismo s predlogom, naj se določi izjemo pri prehajanju meje za ljudi, ki živijo do 30 kilometrov od meje in ki so cepljeni z vsaj enim odmerkom. Pismo sta podpisali tudi senatorka Tatjana Rojc in poslanska Debora Serracchiani iz Furlanije - Julijske krajine.

Pred tem pismom sta na pričakovanja ljudi ob meji sicer opozorila poslanca Gibanja petih zvezd Niccolò Invidia in Giovanni Currò – oba iz Lombardije – ki sta že takoj po sprejetju zadnje odredbe predlagala njeno spremembo.

V začetku tedna pa je Speranzi pisal tudi predstavnik Lige v deželnem svetu Lombardije Emanuele Monti. Ministra je opozoril, da s sprejetim ukrepom ne morejo biti zadovoljni v turizmu, kjer pričakujejo prihod tujih turistov, ki bi dali zagona celotni panogi.

Monti je tudi spomnil, da med Francijo in Nemčijo velja bilateralni dogovor, po katerem lahko ljudje, ki živijo do 20 kilometrov od meje, prosto prehajajo mejo med državama brez omejitev.