Za preplah kriv nesporazum

Generalna direktorica Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino Daniela Beltrame je predsednikoma Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Sveta slovenskih organizacij (SSO), Kseniji Dobrila in Walterju Bandlju, zagotovila, da na slovenskih šolah v Italiji ne bo zmanjkalo 50 delovnih mest in s tem zanikala navedbe vodje Urada za slovenske šole Igorja Giacominija.

»Menim, da je prišlo do šuma v komunikaciji,« je po včerajšnjem srečanju na deželnem šolskem uradu ocenila predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, ki je pogovor z Beltramejevo opisala kot »vsebinsko poglobljen sestanek, v zelo mirnih tonih«. Po besedah predsednice SKGZ je generalna direktorica razložila, da je prišlo do napake, ki pa so jo že odpravili in zato slovenskim šolam ne grozi odjedanje učiteljev in profesorjev.

»Napaka je bila, napako smo videli in napako je tudi popravila,« je dogajanje zadnjih tednov opisal Bandelj, ki je prepričan, da je Giacomini ravnal pravilno, ker je opozoril na nevarnost. Vodja urada za slovenske šole je konec julija pisal vsem slovenskim ravnateljem in jih obvestil, da po odločitvi generalne direktorice šolskega urada slovenske šole ne bodo razpolagale z učitelji in profesorji, ki jih ministrstvo glede na posebne potrebe posameznih šol letno dodaja zakonsko določenemu številu zaposlenih.