Za, proti ali oboje

V jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku bomo pred referendumom o zmanjšanju števila parlamentarcev razčlenili argumente za ustavno spremembo in proti njej.

Volišča bodo odprta 20. in 21. septembra, italijanski volilni upravičenci pa se morajo izreči, ali se strinjajo z zmanjšanjem števila poslancev s 630 na 400 in senatorjev s 315 na 200.

V precepu so tudi nekatere stranke, zato so se odločile, da volivcev ne bodo pozvali, naj glasujejo za ali proti. Med najbolj zavzetimi zagovorniki skrčenja parlamenta je Gibanje petih zvezd, odločno nasprotovanje pa izražajo posamezniki več parlamentarnih strank, mnoge neparlamentarne stranke in večina medijev.

Sedanji premier Giuseppe Conte bo volil za, ravno tako dva njegova nedavna predhodnika Enrico Letta in Paolo Gentiloni, medtem ko sta Romano Prodi in Mario Monti proti krčenju.