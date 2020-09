Za Slovence le splošna načela

Italijanska poslanska komisija za ustavna vprašanja je sprejela nov predlog volilnega zakona. Tudi ta predlog, kot ostali v tej zakonodajni dobi, ne določa nobenih konkretnih olajšav za slovensko manjšino, pač pa so predlagatelji nekoliko znižali volilni prag za liste (ne stranke), ki so izraz jezikovnih manjšin. Doslej je ta prag na deželni ravni znašal 20 odstotkov, po novem pa je 15 odstotkov, ki za Slovence v Furlaniji Julijski krajini sicer ostaja še naprej nedosegljiv. Zakonski osnutek nalaga vladi, da pri oblikovanju volilnih okrajev in okrožij upošteva specifični položaj jezikovnih manjšin v deželah, kjer so po statutu priznane. Občine, kjer živijo pripadniki priznanih manjšin, bi morali kar se da vključiti v eno samo okrožje, priporoča zakonodajalec. Ta člen splošno govori o priznanih jezikovnih manjšinah in statutih avtonomnih dežel, v resnici pa je namenjen Slovencem. Južni Tirolci bodo namreč še naprej izjema (ohranitev večinskih okrožij v bocenski pokrajini, kjer so v pripadniki nemške skupnosti v večini), Dolina Aosta pa bo še dalje izvolila enega senatorja in enega poslanca. Za Slovence, ki - razen v nekaterih manjših občinah - nismo nikjer večinsko prebivalstvo, bi tudi takšno okrožje brez ustreznih varovalk (npr. t.i. ladinski model) vsekakor pomenilo zelo veliko tveganje.