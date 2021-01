Za Slovence v Italiji ne bo sprememb

Vladne krize v povojnem času niso nikoli koristile Slovencem v Italiji, tudi takrat ne, ko so bile na oblasti manjšini nenaklonjene koalicije. Parlament je imel ob vladnih krizah in predčasnih volitvah v zvezi s Slovenci vedno nekaj odprtega, kar je zamaknilo, če že ne dokončno preložilo rešitev vprašanja. Na srečo tokrat na parlamentarni in vladni ravni ni veliko odprtih vprašanj, ki tako ali drugače zadevajo manjšino, če izvzamemo postopek za vračanje tržaškega Narodnega doma.

Za polnopravno izvajanje sporazuma, ki je bil sklenjen lanskega 13. julija v Trstu, bo za Narodni dom potrebno spremeniti 19. člen zaščitnega zakona, kar menda ni pod vprašajem. Takšno rešitev bo gotovo podprla tudi nova vlada, spričo novega parlamentarnega »koledarja« pa zna priti do časovnega zamika pri tem ukrepu, ki naj bi vsekakor bil sprejet spomladi ali najkasneje poleti. Do zapleta z Narodnim domom bi lahko prišlo le z morebitnim razpustom parlamenta in s predčasnimi volitvami, ki pa so za zdaj zelo malo verjetne.

Težje bo vsekakor za manjšino uveljaviti zahteve v novem volilnem zakonu, če bo do njega sploh prišlo, medtem ko z novo italijansko vlado ni pričakovati sprememb v odnosih med Italijo in Slovenijo.