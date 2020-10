Za slovenščino v cerkvi tudi do papeža, če bo treba

Od smrti priljubljenega duhovnika Maria Gariupa februarja lani je Kanalska dolina brez slovenskega duhovnika. Na to je na včerajšnji novinarski konferenci opozorilo združenje Don Mario Cernet, ki se bo glede tega znova obrnilo na videmskega nadškofa Andreo Bruna Mazzoccata in, če bo potrebno, na samega papeža Frančiška. Vse prošnje in pozivi na videmsko nadškofijo so namreč doslej naleteli na gluha ušesa, vključno s pismom, da bi v Kanalski dolini ostal frančiškanski pater Jan Cvetek, za kar pa bi bilo potrebno njegovo uradno sprejetje v nadškofijo. Podpisalo ga je okrog tisoč krajanov, kar je zelo veliko število, če pomislimo, da v dolini živi približno pet tisoč ljudi.

Cvetek, ki je pomagal v cerkvah, za katere je skrbel pokojni Gariup, je moral lanskega novembra nazaj v domovino ob zapadlosti pogodbe med videmsko nadškofijo in slovensko frančiškansko provinco. Na srečanju z novinarji so opozorili tudi na pomanjkanje duhovne oskrbe v nemškem in furlanskem jeziku. V Kanalski dolini je slovenščina v cerkvenem bogoslužju trenutno doma le na Višarjih in to samo v poletnih mesecih, ko za priljubljeno svetišče skrbi pater Peter Lah.